Judecătorul Cristi Danileţ este pensionar oficial. Iohannis a semnat decretul Cristi Danilet este pensionar cu acte in regula, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind eliberarea sa din functia de judecator la Tribunalul Cluj. Pe langa decizia in privința lui Cristi Danilet , președintele a semnat decrete de pensionare și pentru alți magistrati. Ce magistrați s-au pensionat: Administratia Prezidentiala a transmis ca presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, urmatoarele decizii: – decretul privind eliberarea din functia de judecator a lui Trache Nicolae-Petre la Curtea de Apel Ploiesti – pensionare – decretul privind eliberarea din functia de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul anului, renumitul judecator clujean, Cristi Danileț, a anunțat ca iese la pensie, dupa 25 de ani in magistratura, dar va ramane, in continuare, in spațiul public „pentru a lauda ceea ce se face bine si a critica ceea ce se face prost in domeniul legal si judiciar”. „Vine un moment cand…

- Aida Iolanda Slate, din cadrul Tribunalului Constanta, va iesi la pensie, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a semnat astazi, 22 ianuarie 2024, decretul privind eliberarea magistratului din functie, prin pensionare. Magistratul Aida Iolanda Slate este fost presedinte al Sectiei a II a Civile a Tribunalului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind eliberarea din functia de judecator la Tribunalul Cluj a lui Cristi Danilet, alaturi de cele privind pensionarea altor magistrati. Administratia Prezidentiala a transmis ca presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind eliberarea…

- Fost procuror DNA Oradea și, in ultimii cinci ani, magistrat in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, Cristian Ardelean a fost numit, marți, șef al Sectiei urmarire penala in cadrul Parchetului județean Bihor.

- Klaus Iohannis a semnat numirea procurorului-șef al Secției de combatere a corupției din DNA și a procurorului-șef al Secției de urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție.Președintele Klaus Iohannis a semnat joi, urmatoarele decrete: - decret pentru…

- Un agent șef de poliție IPJ Bihor a fost prins in timp ce spargea o casa, alaturi de fratele sau. Pentru fapta comisa, acesta va fi nevoit sa stea in arest preventiv pentru 30 de zile. Jaful a avut loc la data de 24 octombrie, cand polițistul a cerut si primit, de la un martor, cheia de la garajul unui…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele pentru eliberarea din functie a mai multor magistrati, ca urmare a pensionarii acestora, informeaza Administratia Prezidentiala. Astfel, conform sursei citate, seful statului a semnat urmatoarele decrete: „- Decret privind eliberarea…

- Un agent șef de poliție de la IPJ Bihor a fost reținut pentru 24 de ore, impreuna cu fratele sau, fiind acuzați de trafic de influenta, șantaj și instigare la furt calificat. Cei doi frați au fost reținuți dupa ce au fost prinși in flagrant cu 6.000 de lei și cu mai multe bijuterii furate din casa unui…