Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, astazi, 12 octombrie 2023, transmiterea catre Parlament a proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de imprumut Proiect privind consolidarea bazelor pentru imbunatatirea furnizarii serviciilor judiciare dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare,…

- Modificari la legea privind pensiile militarilor și polițiștilor, dupa decizia CCR. Anunțul ministrului Justiției Amendamentele la legea pensiilor de serviciu vor fi discutate marți, acestea fiind depuse luni-dupa amiaza de Guvern la comisiile senatoriale de specialitate. Apoi Senatul si Camera Deputatilor…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de imprumut (Cea de-a doua finantare programatica pentru politici de dezvoltare pentru crestere verde si incluziva) dintre Romania si Banca Internationala…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 25 septembrie 2023, urmatoarele decrete: Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de imprumut (Cea de-a doua finanțare programatica pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde și incluziva) dintre Romania…

- Guvernul a adoptat un proiect de lege pentru ratificarea Acordului de imprumut (Finantare aditionala pentru Proiectul privind imbunatatirea managementului riscurilor de dezastre) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 25 mai 2023. ”Prin acest…

- Desfașurarea de forțe PNL remarcata duminica in zona Muscel i-a pus pe cei doi miniștri prezenți in delegație in situația vilegiaturiștilor care veneau la Campulung, de la București, in perioada interbelica. Alina Gorghiu și Adrian Veștea s-au deplasat de la Schitu Golești la gara din Campulung și,…

- Criminalul fetei de 12 ani, gasita in canapea acum 3 luni intr-un apartament din Capitala, a fost adus in tara. Marcel Serbuc a fost extradat din Amsterdam si a ajuns deja in arestul central al Capitalei. El figura pe lista celor mai cautati criminali. Pentru ca a fost adus in baza unui mandat european…

- Csoma Botond, care este liderul deputatilor UDMR, va indeplini și funcția de purtator de cuvant al formațiunii și o inlocuiește pe Csilla Hegedus, potrivit comunicatului UDMR de miercuri, 16 august.Președintele UDMR, Kelemen Hunor, „a considerat ca este importanta asigurarea continuitații dupa plecarea…