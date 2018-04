Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care l-a pacalit pe Calin Popescu Tariceanu in 2012 a fost condamnat la un an de inchisoare pentru inșelaciune. Samsarul de mașini i-a promis președintelui Senatului ca ii va aduce din strainatate o limuzina de lux, pe care i-a cerut 14.500 de euro. Politicianul i-a dat banii, dar in cele din…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.Insa,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, informeaza agerpres.ro. La termenul…

