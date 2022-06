Stiri pe aceeasi tema

- Decizia a fost luat in dosarul 776 1 2021, de catre Sectia Penala a Curtii Supreme si este definitiva.In urma cu scurt timp, Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a decis sa respinga cererea procurorului general al Romaniei privind redeschiderea urmaririi penale fata de procurorul constantean…

- PERICULOȘI… Imaginile incredibile cu modul in care doua familii instarite din comuna Deleni se rafuiesc pe domeniul public mai rau decat in Vestul Salbatic, cu pumni, picioare și chiar cu cuțitul, arata explicit fața unei comunitați in care Poliția pare sa fie un pic… absenta nemotivat! De cinci ani…

- O situația incredibila a avut loc la o inmormantare din Peru. In timpul slujbei, femeia care fusese declarata decedata de catre medicii legisti a inceput sa bata in capacul sicriului.Inmormantarea a fost brusc intrerupta cand femeia despre care oamenii stiau ca este moarta a inceput sa loveasca in sicriu.…

- Avortul devine ilegal in Statele Unite, conform unei decizii luate de Curtea Suprema. Magistrații de la Curtea Suprema au votat pentru a anula hotararea denumita „Roe versus Wade”, hotarare care a legalizat avortul in SUA, acum o jumatate de secol. Analiștii americani descriu decizia Curții Supreme…

- Meci incins in handbalul feminin din Ungaria, acolo unde marile rivale FTC Budapesta și ETO Gyor s-au intalnit. Partida s-a mutat la un moment dat din teren in dreptul bancilor de rezerve, acolo unde antrenorii Ambros Martin (fost selecționer al Romaniei) și Gabor Elek au fost cu greu desparțiți.

- Doi elevi de 9 ani s-au batut joi intr-o școala din Ploiești, in timpul pauzei. Unul dintre ei a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Potrivit IPJ Prahova, polițiștii din cadrul Secției nr.2 de Poliție Ploiești au fost sesizați in jurul orei 8.00 despre faptul ca in incinta unei…

- Raspuns negativ de la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru afaceristul constantean Georgica Giurgiucanu, condamnat in Dosarul Retrocedarilor din Constanta, in cazul in care acesta ar fi solicitat anularea hotararii Colegiului de Conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei referitoare…