Judecătoarea Gabriela Baltag, membru CSM, cere pensionarea Judecatoarea Gabriela Baltag, membru al CSM, cere pensionarea, iar solicitarea ei va fi dezbatuta in urmatoarea sedinta a Sectiei pentru judecatori a CSM. Alti 62 de magistrati au depus cerere de pensionare, urmand ca si situatia lor sa fie discutata joi. Sectia pentru judecatori a CSM se va reuni, joi, de la ora 10.00, unul dintrr epunctele de pe ordinea de zi fiind discutarea cererilor de eliberare din functie, prin pensionare. Prima pe lista este judecatoarea Gabriela Baltag, de la Tribunalul Neamt, membru al CSM. Baltag s-a nascut la 1 septembrie 1968, iarb din 1 octimbrue1993 a intrat in… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

