Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar Catalin Cherecheș, care a fugit din Romania inainte de condamnarea sa la inchisoare și a fost prins in Germania, ar putea ramane fara o parte din avere. Procurorii DNA au caștigat un proces la Curtea de Apel Cluj in care cereau ca fostul edil sa returneze suma primita ca mita intr-un…

- Fostul primar Catalin Cherecheș a depus o contestație in anulare a sentinței definitive a Curții de apel Cluj prin care a fost condamnat la inchisoare cu executare, pentru luare de mita. Doar ca va trebui sa aștepte ceva luni rezolvarea acestei contestații, care are termen de judecata pe 17 aprilie…

- Procesul dintre Agenția Naționala de Integritate (ANI) și Catalin Cherecheș, pe subiectul averii nejustificate, continua la Curtea de Apel Cluj. Ultimul termen a fost chiar azi, 14 decembrie, insa cauza a fost din nou amanata pentru 11 ianuarie 2024. Va reamintim ca la data de 1 iulie 2019, ”Agenția…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, a fost condamnat definitiv vineri, 24 noiembrie, la 5 ani de inchisoare cu executare de Curtea de Apel Cluj, in dosarul in care e acuzat pentru luare de mita, potrivit site-ului local VasileDale, care citeaza portalul instanței de judecata.Pe langa sentința,…

- In 24 noiembrie ar fi trebuit sa avem o sentința definitiva data de Curtea de Apel Cluj in dosarul primarului de Baia Mare. Doar ca instanța a decis (cel puțin asta pe portalul instantei de judecata clujene) ca se impune o amanare, nefiind trecuta insa nicio data. Cand va fi urmatorul termen, nu știm,…

- Soacra primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost prinsa in flagrant de procurorii anticoruptie, la Cluj, in timp ce intermedia o mita pentru judecatoarea Curtii de Apel care urmeaza sa pronunțe sentința definitiva in dosarul in care edilul a fost condamnat la inchisoare in prima instanta,…

- Procurori DNA ar fi prins-o in flagrant delict pe soacra primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, in timp ce aceasta dorea sa ofere 50.000 de euro pentru judecatoarea din dosarul edilului in vederea unui verdict favorabil, conform Antena 3.Flagrantul a fost realizat cand soacra lui Cherecheș…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a luat in discuție azi, 17 octombrie, cererea de stramutare a procesului depusa de primarul de Baia Mare. Nu a fost sa fie, iar decizia ICCJ este umatoarea: „Cu majoritate Respinge, ca nefondata, cererea formulata de petentul Chereches Catalin privind stramutarea…