Judecătoare din Italia de origine română, distinsă cu Premiul Areté 2023 Oana Andreea Mecleș, in varsta de 36 de ani, a devenit prima magistrata de origine romana din Italia și a fost recent onorata cu Premiul Arete 2023, in cadrul unei ceremonii desfașurate cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, pe data de 1 decembrie. Distincția a fost acordata pentru activitatea remarcabila a judecatoarei in sistemul judiciar italian. Premiul Arete este oferit de Asociația Politeia in cadrul unui eveniment special gazduit de Biblioteca Senatului Italiei și recunoaște contribuțiile semnificative ale romanilor din Italia in diverse domenii ale vieții economice, sociale și culturale.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

