- Judetul Botosani a gazduit, duminica, unul dintre cele mai spectaculoase targuri agro-zoo destinate fermierilor si producatorilor autohtoni. Sute de gospodari si-au adus cele mai frumoase animale pentru a impresiona miile de vizitatori, oameni simpli, dar si oficialitati.

- Bolnavii internati la Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” din Iasi primesc, in mediul de la spital, bucate traditionale de Pasti – oua rosii, friptura si cozonac – daca starea de sanatate le permite sa consume aceste alimente, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Gospodarii traditionale din Rosia Montana, selectate pentru finantare prin PNRR. Ce spune ministrul Investițiilor Gospodarii traditionale din Rosia Montana si din Delta Dunarii, alaturi de inca cinci obiective din Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, sunt oficial selectate pentru a fi finantate din PNRR,…

- Un incendiu izbucnit la un parc de dezmembrari auto din localitatea Oglinzi, comuna Raucesti, a distrus 30 de autoturisme, a declarat, duminica, purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa.

- Doi copii, o fetita de 8 ani si un baietel de 7 ani, au cazut in raul Bistrita, in judetul Neamt. Ambii au fost transportati la spital in stare grava.Potrivit primelor informatii, pompierii au fost alertati in jurul orei 14.41, prin apel la 112, despre faptul ca doi copii au cazut in raul Bistrita,…

- Copilul de doi ani, din județul Neamț, care a fost batut fara mila de catre parinții lui, se afla in moarte cerebrala. Din pacate, șansele ca micuțul sa iși revina sunt foarte mici.

- Un copil de numai doi ani din județul Neamț a fost batut cu bestialitate chiar de catre cei care i-au dat viața. Cei doi parinți l-au lovit cu sange rece, iar copilul a fost transferat in stare grava la spital. Iata ce au descoperit cadrele medicale de specialitate atunci cand cel mic a ajuns pe mainile…

