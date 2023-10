Jud. Adriana Stoicescu, printre repatriați. Vă mulțumesc pentru cuvintele de îmbărbătare! Judecatoarea Adriana Stoicescu, judecatoare la Curtea de Apel Timișoara, s-a aflat in Israel cand a inceput razboiul in Israel. Sambata, a postat pe Facebook o filmare cu imaginile dezastrului. Judecatoarea s-a intors duminica dimineața in țara, fiind repatriata alaturi de alți romani, cu o cursa pusa la dispoziție de Tarom. „In urma cu ceva timp, o persoana pe care am considerat-o prietena, mi-a spus urmatoarele cuvinte: ‹Tu nu ai nimic. Nu ai soț, nu ai copii, acum ți-a murit și tatal. Ce mai, ești un nimeni ce nu are nimic. Și, totuși, ești inca in picioare›. Nu am comentat in niciun fel,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

