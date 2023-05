Stiri pe aceeasi tema

- Bayer Leverkusen isi intareste echipa. Cu sezonul inca in desfasurare, clubul german a anuntat, luni dimineata, transferul jucatorului spaniol Alex Grimaldo (Benfica) pana in 2027, potrivit news.ro.Format la Barcelona, Grimaldo si-a lansat cariera in Portugalia, ajungand la Benfica in 2016. CITESTE…

- Fotbalul brazilian este zguduit de un sistem de meciuri trucate creat in campionatele din prima si a doua divizie, justitia avand pe rol 15 meciuri si 25 de persoane puse sub acuzare, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Cele 25 de persoane sunt inculpate pentru influentarea unor rezultate prin intermediul…

- Preturi Mai Mari La Poarta FabriciiIn februarie 2023, preturile producției industriale au scazut cu 0.3% fata de ianuarie 2023, dar au inregistrat o creștere cu 21.6% fata de aceeași perioada a anului trecut. Cea mai mare creștere a preturilor pe piața interna a fost calculata pentru industria…

- Occidentul incearca sa bage zazanie intre Rusia si China, invocand relatii inegale si dependenta Moscovei de Beijing, a declarat ministrul de externe rus Serghei Lavrov intr-un interviu aparut marti in publicatia rusa Argumenti i Fakti, in care a spus ca Uniunea Europeana, prin pozitia sa ostila fata…

- Autoritatea italiana pentru protectia datelor a interzis vineri, temporar, chatbot-ul ChatGPT al OpenAI si a lansat o ancheta cu privire la o presupusa incalcare a regulilor de colectare a datelor utilizatorilor de catre aplicatia de inteligenta artificiala, transmite Reuters. Agentia, cunoscuta si…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski l-a invitat pe presedintele Chinei, Xi Jinping sa viziteze Ucraina, a relatat miercuri, 29 martie, agentia Associated Press, preluata de Reuters . „Suntem gata sa-l primim aici”, a declarat Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat AP. Xi nu a discutat cu…

- Grupul francez Danone a inceput sa cumpere din ce in ce mai mult zer si aluminiu din Asia pentru a reduce costurile, o decizie care ii va nemultumi pe fermierii francezi, in primul rand, dar și pe furnizorii europeni de aluminiu. Un director de la Danone a declarat pentru Reuters ca din cauza inflatiei…

- Statele Unite au desfasurat un bombardier strategic B-52H pentru un exercitiu aerian comun cu aliatul lor Coreea de Sud, intr-o demonstratie de forta impotriva amenintarilor nucleare si cu rachete ale Phenianului, a anuntat Ministerul Apararii de la Seul, transmit Reuters si Yonhap.