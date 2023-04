Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica l-a criticat pe Alexandru Țirlea, fundașul dreapta al Romaniei U21. Managerul general de la FCSB a fost foarte dezamagit de modul in care a evoluat fundașul legitimat in Spania, la Gimnastic de Tarragona, club de liga a treia. Naționala Romaniei U21 a fost invinsa categoric de Portugalia…

- Farul - Rapid, duelul week-end-ului in Superliga, a fost prefațat de Gheorghe Hagi in cadrul unei conferințe de presa. Managerul „marinarilor” mizeaza pe o noua prestație de gala a echipei sale in fața propriilor suporteri, in meciul care le poate aduce dobrogenilor primul loc la finalul sezonului regulat.…

- Leo Strizu se apara dupa acuzațiile lui Mihai Stoica. Managerul general de la FCSB a declarat ca fostul antrenor al echipei și-a dorit sa se ocupe in mod real de echipa și sa decida mai multe lucruri decat o prevedea ințelegerea cu Gigi Becali. Leo Strizu i-a raspuns lui Mihai Stoica și a repetat motivul…

- Mihai Stoica a avut o reacție ironica la adresa arbitrului Andrei Chivulete dupa Rapid – Chindia 2-0. Managerul general de la FCSB nu este de acord cu penalty-ul primit de echipa gazda, in minutul 65. Marko Dugandzic a deschis scorul, in minutul 65, dintr-un penalty obținut dupa ce a fost faultat in…

- Andrea Compagno risca sa rateze derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, din etapa a 26-a din Liga 1. Atacantul italian al vicecampioanei a incasat o lovitura in genunchi in timpul antrenamentului de vineri și are șanse mici sa joace in duelul de pe Arena Naționala. Vestea a fost oferita chiar de Mihai…

- Mihai Stoica se teme de un jucator al campioanei Romaniei inaintea derby-ului CFR Cluj – FCSB, din etapa a 24-a a Ligii 1. Managerul general al ros-albastrilor este ingrijorat de ceea ce ar putea reusi veteranul Ciprian Deac in confruntarea din Gruia care va fi duminica, de la ora 21:00, in format LIVE…

- Farul a caștigat dramatic meciul cu FCSB, 3-2, grație unor goluri marcate in minutele 90+5 și 90+6. Dupa o prima repriza fara goluri, cele doua echipe s-au descatușat in partea secunda, iar pe final trupa lui Gica Hagi a profitat de gafele din defensiva roș-albastra și a intors soarta meciului. Joyskim…

- Basarab Panduru nu vede cu ochi buni transferul lui Alexi Pitu la Bordeaux. Fostul internațional roman spune ca liga a 2-a din Franța este puternica și se bazeaza mult pe forța fizica, iar din acest motiv considera ca jucatorul vandut de Gica Hagi va avea viața grea. Farul l-a vandut pe Alexi Pitu la…