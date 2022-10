Jucatorul dat afara de Gigi Becali de la FCSB, dupa un conflict cu Florin Tanase, și-a anunțat retragerea la numai 29 de ani. Este vorba despre Sulley Muniru, mijlocașul ghanez care a evoluat pentru formația roș-albastra in perioada 2015-2017. Fotbalistul trecut și pe la CFR Cluj era liber de contract de cateva luni. Muniru ramasese […] The post Jucatorul dat afara de Gigi Becali de la FCSB, dupa un conflict cu Florin Tanase, și-a anunțat retragerea la numai 29 de ani! appeared first on Antena Sport . The post Jucatorul dat afara de Gigi Becali de la FCSB, dupa un conflict cu Florin Tanase, și-a…