- Echipa de volei masculin Volei Municipal Zalau este in carantina, toti jucatorii fiind izolati la domiciliu, dupa ce unul dintre acestia a fost depistat pozitiv cu gripa de tip A, in urma unei deplasari in Cehia. "Dupa meciul disputat cu echipa Dinamo Bucuresti sambata 25 ianuarie 2020,…

- Adrian Mutu a fost numit in funcția de selecționer al echipei naționale de tineret a Romaniei. "Briliantul" a preluat banca tehnica, lasata de libera de Mirel Radoi, care a devenit selecționerul primei reprezentative, potrivit Mediafax.Mircea Rednic, antrenorul echipei Poli Iași, a precizat…

- O adolescenta in varsta de 17 ani din municipiul Buzau a fost depistata cu meningita si internata la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU), a informat, joi, biroul de presa al unitatii medicale. Potrivit purtatorului de cuvant al spitalului, Adriana Bunila, la sectia…

- Cluj-Napoca a fost aleasa gazda turneului Final Four, deși în perioada respectiva se va disputa partida de Fed Cup dintre România și Rusia în BT Arena. Baschetbaliștii vor fi astfel mutați în Sala „Horia Demian” . Tot astazi a fost organizata tragerea la…

- Doar un set au putut rezista voleibalistii de la CSM Campia Turzii in fata celor de la Dinamo Bucuresti, formatie care s-a impus in aceasta seara in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din Campia... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Elevii lui Danut Pascu vor primi sambata, de la ora 17.00, vizita formatiei Unirea Dej, in etapa a 8-a din Divizia A , pentru ca miercuri, de la ora 18.00, sa se dueleze cu formatia ceha Kladno Volejbal, in saisprezecimile Challenge Cup. SCM „U“ Craiova a sustinut astazi o conferinta de presa ce a vizat…

- Federația Mondiala de șah (FIDE) și Federația Romana de Șah au onoarea sa invite pe toți veteranii, femei și barbați, din intreaga lume sa participe la a 29-a ediție a Campionatului Mondial de Sah pentru Veterani (+50 si +65) organizat in București, Romania, intre 11 Noiembrie (sosirea) și 24 Noiembrie…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a votat, duminica, pentru o Romanie demna, respectata si normala, potrivit Agerpres. "Am votat pentru o Romanie demna, pentru o Romanie sigura, pentru o Romanie respectata, pentru o Romanie care conteaza. Am votat cu o forta calma, care sa…