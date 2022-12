Stiri pe aceeasi tema

- Irina Bara a reusit un salt de 14 locuri, de pe 187 pe 173, in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste (WTA) publicat luni, dupa ce a atins sferturile de finala la Montevideo (WTA 125). In primele 24 de pozitii ale ierarhiei nu s-a produs nicio schimbare. Romania are in continuare patru jucatoare…

- Inaintea confruntarii cu Anglia, pierduta cu 2-6, primul meci din grupa B de la Cupa Mondiala din Qatar, la intonarea imnului, fotbaliștii iranieni nu au cantat in niciun moment, iar fanii, prezenți in numar mare in tribune, au huiduit, in semn de protest fața represiunile din țara, a relatat Daily…

- Purtand drapele ale Republicii Cehe, ale NATO, UE si Ucrainei, multi dintre manifestantii de duminica si-au exprimat sustinerea fata de Ucraina in razboiul acesteia impotriva Rusiei, in contrast cu protestul de vineri, la care organizatorii ce se opun NATO si UE au cerut guvernului ceh sa negocieze…

- Anna Blinkova este noua campioana a turneului Transylvania Open WTA250 din Cluj-Napoca, dupa o victorie in trei seturi in fața italiencei Jasmine Paolini (6-2, 3-6, 6-2). Este primul titlu WTA caștigat de Blinkova. Tanara jucatoare in varsta de 24 de ani a venit din calificari și a caștigat la Cluj…

- Anna Blinkova s-a calificat sambata in finala turneului WTA Transylvania Open, dupa o victorie in trei seturi cu Anastasia Potapova, favorita numarul 4 a competitiei clujene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Anastasia Potapova - Anna Blinkova și Xiyu Wang - Jasmine Paolini sunt semifinalele Transylvania Open 2022, turneul WTA250 care se desfașoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Anhelina Kalinina, principala favorita la startul tabloului principal, a fost eliminata vineri, in sferturi. Meciurile din…

- Jucatorii de tenis din Rusia si Belarus pot participa la editia 2023 a turneului de tenis Australian Open, in timp ce sarbul Novak Djokovic este, de asemenea, binevenit daca poate obtine viza. Anuntul a fost facut de catre Craig Tiley, directorul competitiei de la Melbourne. „In acest moment, jucatorii…

- Comisia parlamentara rusa de investigare a activitații laboratoarelor biologice americane din Ucraina a primit confirmarea participarii directe a serviciilor speciale ale SUA in pregatirea militarilor ucraineni pentru crime impotriva populatiei civile, a declarat in cadrul ședinței de joi a comisiei…