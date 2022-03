Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen a anunțat duminica seara ca, pentru prima data in istoria sa, Uniunea Europeana va livra arme catre Ucraina, o țara aflata sub atac. ”Facem un pas inainte in sprijinul acordat Ucrainei. Pentru prima data, UE va finanța achiziția și va livra arme și echipamente unei țari aflate sub…

- Un depozit de combustibil din Vasilkyiv, oraș aflat la sud-vest de Kiev, aproape de baza aeriana Vasylkiv, ar fi fost lovit sambata noapte de bombardamente rusești. Imaginile surprinse din capitala Ucrainei arata un cer inflacarat, iar in numeroase clipuri video au fost surprinse numeroase alte explozii…

- Conectivitatea internetului in Ucraina a fost afectata de invazia rusa, in special in sudul și estul țarii, unde ofensiva Rusiei a fost mai intensa. Elon Musk l-a anunțat, pe Twitter, pe vicepremierul , ministru al Digitalizarii ca grupul sau SpaceX a activat serviciul de internet. Tehnologia prin…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a scris, sambata, ca orasul Kiev a supravietuit inca unui nopti de atacuri din partea trupelor rusesti. El afirma ca un bloc din Kiev a fost lovit de rachete. “Kiev, orasul nostru splendid si pasnic, a supravietuit inca o noapte sub atacurile fortelor…

- Razboiul din Ucraina se intensifica, iar armata rusa începe sa câștige din ce în ce mai mult teritoriu. În timp ce ucrainenii din capitala Kiev se pregatesc pentru lupta cu forțele rusești care au intrat deja în unele cartiere ale metropolei, în sudul Ucrainei,…

- Rușii au ieșit in strada in Sankt Petersburg și Moscova, scandand ”Fara razboi”, arata o postare pe Twitter a canalului de media belarus Nexta. Totodata, agenția AFP a publicat mai multe fotografii cu manifestanți in capitala Rusiei. Vladimir Putin e numit ”criminal” și comparat cu Hitler pe pancartele…

- Premierul lituanian Ingrida Simonyte, 47 de ani, a declarat ca mișcarea președintelui rus Vladimir Putin de a recunoaște regiunile separatiste pro-Moscova din estul Ucrainei „ii face de ras pe Kafka și pe Orwell”, noteaza The Guardian . „Putin tocmai i-a facut de ras pe Kafka și pe Orwell: imaginația…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis luni seara, 21 februarie, ca Guvernul Romaniei condamna orice incercare a Rusiei de a amenința integritatea teritoriala și independența Ucrainei, dupa ce Putin a recunoscut independența republicilor separatiste Donețk și Luhansk.„Condamnam ferm orice incercare de a…