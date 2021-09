Stiri pe aceeasi tema

- Echipa CFR Cluj a fost invinsa, scor 0-1 (0-0), de FK Jablonec (Cehia), intr-o partida disputata pe stadionul Strelnice din Jablonec nad Nisou, contand pentru Grupa D a Europa Conference League la fotbal. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Vaclav Pilar, in minutul 52, dupa o dubla eroare in apararea…

- Dan Petrescu, ​antrenorul echipei CFR Cluj, a declarat joi seara, dupa înfrângerea din meciul cu Jablonec, scor 0-1, ca el nu poate avea un impact foarte rapid asupra echipei si ca încearca sa repare ce a facut greșit Marius Șumudica, cel pe care l-a înlocuit pe banca ardelenilor.Dan…

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Andrei Burca, a declarat, joi seara, dupa infrangerea cu FK Jablonec, scor 1-0 in Grupa D a Conference League, ca formatia ceha a fost mai buna si a meritat sa castige. "Trebuie sa ii felicitam pe cei de la Jablonec, au fost mai buni in aceasta seara. Chiar…

- Dan Petrescu (53 de ani), noul antrenor al lui CFR Cluj, a analizat in stilu-i caracteristic grupa campioanei Romaniei din Conference League. CFR Cluj, campioana Romaniei, a fost repartizata in grupa D, alaturi de AZ Alkmaar, Jablonec și Randers. „Inca nu am analizat foarte bine echipele din Conference,…

- Dupa eliminarea din Champions League și Europa League, campioana Romaniei la fotbal, CFR Cluj, va continua in Conference League, competiția nou-inființata de UEFA. Gruparea din Gruia a fost repartizata in grupa D, alaturi de formațiile AZ Alkmaar (Olanda), FK Jablonec (Cehia) și Randers FK (Danemarca).…

- CFR Cluj va face parte din Grupa D, alaturi de olandezii de la AZ Alkmaar, cehii de la FK Jablonec si danezii de la Randers FC, la prima editie a competitiei de fotbal Europa Conference League, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri, la Istanbul. AZ a incheiat pe locul al treilea in sezonul precedent…

- CFR Cluj a fost repartizata în grupa D, în urma tragerii la sorți a Conference League, organizata vineri la Instanbul. Campioana României va înfrunta AZ Alkmaar, Jablonec și Randers.

- Marius Sumudica, antrenorul echipei CFR Cluj, a declarat, marti seara, ca nu stie de ce formatia sa trebuie sa îsi ia revansa în returul cu Lincoln Red Imps, din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, deoarece dupa victoria din tur are un avantaj de un gol."Eu nu sunt asa de speriat…