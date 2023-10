Naționala de rugby a Romaniei a pierdut și ultimul meci de la Cupa Mondiala de Rugby. Ieri, „Stejarii” au fost invinsi si de Tonga, scor 24-45 (17-21), in ciuda unei revenire pe finalul primei parti. Printre cei mai activi jucatori ai invinsei au fost componentii de la SCM USV Timisoara. Alin Conache a transformat toate […] Articolul Jucatori de la SCM USV Timisoara, marcatori in ultimul meci al „Stejarilor” in Franta. Esec si cu Tonga a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .