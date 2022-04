Stiri pe aceeasi tema

Jucatoarea romana de tenis Andreea Mitu a pierdut, vineri, ambele meciuri jucate la turneul ITF de la Oeiras (Portugalia), dotat cu premii totale de 80.000 de dolari, atat in sferturile de finala ale probei de simplu, cat si in semifinalele celei de dublu, informeaza Agerpres.

Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de belarusa Aleksandra Sasnovici, cu 7-5, 6-7 (4), 6-4, sambata, in runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.369.455 de dolari.

Jucatoarea greaca de tenis Maria Sakkari s-a calificat in finala turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 8.584.055 de dolari, invingand-o in trei seturi, 6-2, 4-6, 6-1, pe spaniola Paula Badosa, detinatoarea titlului, conform Agerpres.

Perechea Monica Niculescu/Irina-Camelia Begu s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, conform news.ro.

Canadianca Leilah Fernandez, favorita doi, si columbianca Maria Camila Osorio, a cincea favorita, vor juca duminica finala turneului de tenis WTA de la Monterrey (Mexic), dotat cu premii totale de 239.477 de dolari.

Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de ucraineanca Daiana Iastremska in trei seturi, cu 7-6 (5), 4-6, 6-4, sambata seara, in semifinalele turneului WTA 250 de la Lyon, dotat cu premii totale de 193.127 de euro.

Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka, principala favorita, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Doha, dotat cu premii totale de 2.632.448 de dolari, dupa ce a dispus de elvetianca Jil Teichmann, cu 6-2, 6-1, conform Agerpres.

Jucatoarea spaniola de tenis Paula Badosa, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, a fost eliminata, miercuri, in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 500 Qatar Open, conform news.ro.