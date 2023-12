Juan Cuadrado (Inter Milano), operat la tendonul lui Ahile

Stiri pe aceeasi tema

- Juventus Torino a ratat ocazia de a trece in pozitia de lider al clasamentului campionatului de fotbal al Italiei, dupa ce a fost tinuta in sah, 1-1, de Genoa, echipa romanilor Radu Dragusin si George Puscas, vineri in deplasare, in primul meci al etapei a 16-a din Serie A.Juventus a deschis scorul…

- Mijlocașul moldovean Artur Ionița, care aparține clubului Pisa, evolueaza in acest sezon sub forma de imprumut la formația Lecco - acordul este valabil pina in vara anului viitor. Conform presei italiene, moldoveanul in virsta de 33 de ani, este cel mai bine platit jucator la clubul Lecco, cu un venit…

- Cea de-a 250-a editie a "Derby d'Italia", dintre echipele de fotbal Juventus Torino si Inter Milano, ocupantele primelor doua locuri in clasament, s-a incheiat fara o invingatoare (scor 1-1), duminica seara, in cadrul etapei a 13-a din Serie A.Juve, gazda acestui meci, a deschis scorul in minutul…

- Iosif Rotariu (61 de ani), fostul mare internațional, in vede pe Vlad Chiricheș (34 de ani) in lotul Romaniei de la EURO 2024. Fundașul de la FCSB a suferit o ruptura musculara in august, in meciul UTA - FCSB 2-1. A fost operat in Finlanda, la clinica Urheilu Mehilainen din Turku, la celebrul doctor…

- Daniel Boloca (24 de ani) a marcat primul sau gol in Serie A in partida Sassuolo - Bologna, scor 1-1. Romanul a restabilit egalitatea in minutul 44 al partidei cu un șut din afara careului. Daniel Boloca continua seria evoluțiilor bune in tricoul lui Sassuolo. Mijlocașul roman a fost integralist in…

- Mijlocașul celor de la Empoli, Razvan Marin (27 de ani), a avut o prestație apreciata de presa italiana in victoria obținuta de trupa pregatita de Aurelio Andreazzoli (69 de ani), pe terenul Fiorentinei, scor 2-0, in runda cu numarul 9 din Serie A. Luni seara, Empoli, formație la care este legitimat…

- Astazi s-au jucat 7 meciuri din preliminariile EURO 2024. Anglia a invins Italia pe Wembley, scor 3-1 și s-a calificat la Campionatul European. Surpriza serii vine din Finlanda, unde Kazakhstan a caștigat, 2-1, și spera sa mearga la turneul final. In meciul serii, Anglia a intors scorul impotriva Italiei…

- FC Universitatea Cluj, acord cu mijlocașul italian Marco FossatiFC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu mijlocașul italian Marco Fossati. Jucatorul in varsta de 30 de ani vine la ”U” dupa ce in ultimele doua sezoane a caștigat Cupa Croației alaturi de Hajduk Split, conform Mediafax. Noul…