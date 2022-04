Ju Jitsu: Sportivi de la cluburile sportive constantene Marina si Pontica, medaliati la Campionatul European (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- 5 sportivi legitimați la Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe, secția Arte Marțiale, componenți in Lotului Romaniei de Ju-Jitsu, vor participa la Campionatele Europene de Ju-Jitsu destinate categoriilor de juniori și tineret care se vor desfașura in perioada 1-3 aprilie 2022, in Creta – Grecia.…

- Incepand de miercuri, 23 martie, si pana sambata, 26 martie, la Piatra Neamt se desfasoara una dintre cele mai importante intreceri interne din lumea „nobilei arte”: finala Cupei Romaniei la box pentru seniori.Competitia reprezinta totodata un criteriu de selectie pentru lotul national ce va reprezenta…

- De ani buni Delia este una dintre cele mai populare vedete din Romania. In urma cu mai bine de 20 de ani, discotecile vremii vibrau pe vocea blondinei fosta N&D care, de multe ori era dusa la spectacole de tatal sau, Ioan Matache. Cine ar fi crezut ca, tatal vedetei, cel ce i-a fost manager la inceputuri,…

- „Chefi fara limite” e noul show culinar de la Antena 1. Emisiunea a fost filmata in toamna lui 2021, dar nu in Romania, ci in Grecia. Acolo s-a desfașurat intreaga acțiune, toate probele la care participa concurenții. „Chefi fara limite” e primul show TV din Romania care va combina intr-un mod spectaculos…

- Deși agențiile de turism au pus la bataie oferte Early Booking, cu reduceri substanțiale la vacanțe, romanii nu se inghesuie foarte tare. Inca sunt tematori din caua pandemiei, nu știu ce va urma și prefera sa-și planifice concediul pe ultima suta de metri. “Anul 2022 va fi ȋn continuare unul atipic…

- Edward Iordanescu a fost numit in functia de selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei, a anuntat, marti, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, intr-o conferinta de presa sustinuta la Centrul de la Mogosoaia. “El are misiunea de a duce echipa nationala in elita fotbalului…

- Edward Iordanescu a fost numit in functia de selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei, a anuntat, marti, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, intr-o conferinta de presa sustinuta la Centrul de la Mogosoaia. “El are misiunea de a duce echipa nationala in elita fotbalului…

- Antrenorul secund al echipei zalauane de volei, Marius Lazar, si-a petrecut Sarbatorile de Iarna in cantonament, alaturi de nationala Under 18 a Romaniei, al carei selectioner este. „Tricolorii mici” au efectuat un stagiu de pregatire la Bucuresti in vederea participarii la primul turneu de calificarea…