- CEO-ul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a estimat saptamana trecuta probabilitatea ca SUA sa intre intr-o recesiune. Se pare ca Dimon a declarat marti ca economia este „puternica”, dar „nori de furtuna” se ivesc la orizont. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Economia americana s-a contractat si in doilea trimestru consecutiv, pe fondul unei inaspriri agresive a politicii monetare din partea Rezervei Federale, potrivit datelor publicate joi, 28 iulie, de Departamentul american al Comertului. Noile date ar putea agrava ingrijorarile pietelor financiare ca…

- Economia SUA a scazut cu 0,9% in perioada aprilie-iunie 2022, pentru al doilea trimestru consecutiv, marcand practic intrarea in recesiune tehnica, desi ritmul contractiei performantelor economice pare sa se reduca.

- Ei se asteapta ca cresterea Produsului Intern Brut al SUA sa incetineasca pana la aproape zero pana in a doua jumatate a anului viitor, ”pe masura ce impactul intarziat al conditiilor financiare mai stricte incetineste economia”. Economistii prognozeaza doar o redresare ”modesta” a cresterii in 2024,…

- Economia mondiala ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 2,9%, fata de un avans 4,1% previzionat in ianuarie 2022, conform raportului Bancii Mondiale „Perspective Economice Globale” (Global Economic Prospects) publicat marti, transmite Reuters. Institutia avertizeaza ca invadarea Ucrainei…

- Directorul executiv al Citigroup Inc, Jane Fraser, a declarat vineri ca este mai probabil ca Europa sa intre in recesiune decat Statele Unite, ea alaturandu-se astfel altor directori executivi ai unor banci globale care au avertizat saptamana aceasta cu privire la sanatatea economiei mondiale.…