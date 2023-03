Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Ministrii apararii din statele membre ale UE au discutat miercuri la Stockholm un plan de achizitii si livrari de obuze destinate Ucrainei care ar putea ajunge la suma de doua miliarde de euro, dar Ucraina avertizeaza ca tot este insuficient pentru a putea rezista agresiunii Rusiei si a lansa…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a insistat miercuri, la reuniunea informala a ministrilor europeni ai apararii desfasurata la Stockholm, ca Ucraina are nevoie rapid de munitiile pe care statele membre ale UE le au in rezervele lor, pentru a face fata agresiunii ruse, relateaza agentiile AFP…

- Armata ucraineana are nevoie rapid de munitiile pe care statele membre ale Uniunii Europene le au in rezervele lor, pentru a putea face fata agresiunii ruse, a insistat miercuri, 8 martie, Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, in cadrul reuniunii…

- Directorul CIA, William Burns, s-a intalnit cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la sfarsitul saptamanii trecute la Kiev pentru a discuta despre ceea ce Rusia ar planui pentru urmatoarele saptamani si luni, potrivit unei informatii publicate de cotidianul american The Washington Post, citat…