Stiri pe aceeasi tema

- European Union and Western Balkans leaders met in the Albanian capital Tirana on Tuesday for a summit meant to reassure the region of a future in the bloc amid fears of rising Russian and Chinese influence, according to Reuters. The leaders of the six Balkan countries of Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro,…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a anuntat miercuri seara ca Serbia si Kosovo au ajuns la un acord de ultim moment care pune capat unei dispute de aproape doi ani privind numerele de inmatriculare ale masinilor din nordul Kosovo, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a anuntat miercuri seara ca Serbia si Kosovo au ajuns la un acord de ultim moment care pune capat unei dispute de aproape doi ani privind numerele de inmatriculare ale masinilor din nordul Kosovo.

- Despre aceasta disputa Occidentul a avertizat ca, daca nu se rezolva, ar putea duce la declansarea unor violente etnice."Avem o intelegere", a postat Josep Borrell pe Twitter dupa convenirea acordului la Bruxelles, cu medierea UE."Sunt foarte incantat sa anunt ca negociatorii sefi ai Kosovo si Serbiei…

- Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni ca Republica Moldova va primi un nou ajutor international, in valoare de peste 100 milioane de euro, pachetul fiind destinat sa ajute Chișinaul sa faca fața consecintelor razboiului in Ucraina, intre care criza energetica si afluxul de refugiati, și…

- Uniunea Europeana a avertizat luni cu privire la „escaladare și violența”, dupa ce discuțiile de urgența dintre Kosovo și Serbia nu au reușit sa rezolve disputa lor de lunga durata privind placuțele de inmatriculare auto folosite de minoritatea etnica sarba din Kosovo, scrie Reuters. „Dupa multe ore…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reiterat luni sprijinul Aliantei Nord-Atlantice pentru Ucraina si a condamnat atacurile rusesti asupra infrastructurii civile, dupa o discutie cu ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, potrivit DPA si Reuters. „NATO va continua sa sprijine curajosul…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, a avertizat miercuri ca razboiul din Ucraina intra intr-o noua faza ”periculoasa” si intr-un ”scenariu infricosator” deoarece Rusia inregistreaza esecuri in conflictul conventional si ameninta cu folosirea armelor nucleare,…