Stiri pe aceeasi tema

- Școala de Arta din cadrul Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș ofera in aceasta saptamana nu mai puțin de trei evenimente ale caror protagoniști vor fi cei mai buni și talentați cursanți, caștigatori la diverse specializari și categorii de varsta, ai concursului online desfașurat in prima…

- Tinerii și studenții care cauta un loc in care sa-și exprime liber pasiunile și ideile inovatoare sunt așteptați la Casa Studenților. Sunt cluburi și cercuri pentru toate gusturile: fotografie, literatura, teatru sau dans. S-a inființat și un cerc de muzica și multimedia „E-Stage”, in parteneriat cu…

- Vineri, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 1,41. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: 1 CENEI 5.93 2 NADRAG 5.33 3 CHECEA 3.43 4 JEBEL 3.23 Localitațile cu rata de…

- Fostul director general al Operei Nationale Romane din Timisoara (ONRT), tenorul Corneliu Murgu, a murit, la varsta de 73 de ani, in ziua in care ONRT aniverseaza 74 de ani de la primul spectacol al institutiei, "Aida", de Giseppe Verdi, relateaza agerpres. Corneliu Murgu a condus 19 ani Opera din…

- Zeci de persoane nemultumite de restrictiile impuse de autoritati au iesit luni pe strazi in mai multe orașe, pentru a doua zi consecutiv. In Capitala, dar și in alte orașe au avut loc confruntari cu jandarmii. update ora 01.00 Protestele au degenerat in Capitala; unii participanți au aruncat cu pietre…

- Sute de manifestanți au ieșit in strada in Constanța, Cluj-Napoca, Timișoara și Braila nemultumiti de noile restrictii impuse de autoritați. Protestatarii au scandat: „Libertate” sau „Arafat,...

- Joi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 5,9. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:…

- Dr. Valeriu Gheorghița: Incep inscrierile pentru etapa a treia a vaccinarii in noua localitați. Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a anunțat ca incep inscrierile pentru etapa III a vaccinarii. In prima faza, se pot inscrie doar persoanele care se…