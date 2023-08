Stiri pe aceeasi tema

- Piete24 impreuna cu Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara va organiza in data de 23.07.2023 in cadrul Agrovillage, festivalul dedicat exclusiv tomatelor, de altfel cunoscute in Banat, paradaise. „De mult ne-am propus un festival care sa celebreze una din top preferate legume…

- Iubitorii de preparate la ceaun sunt așteptați sambata, 22 iulie, la Festivalului Tocaniței din Dumbravița. Ajuns la cea de-a noua ediție, evenimentul vine in acest an cu noutați și doua zone de desfașurare. Comercianții vor incinge focul sub ceaune inca de dimineața, iar in partea a doua a zilei bucatarii…

- Blocurile alimentare de la trei centre private pentru copii si de la o casa familiala care apartine de Directia Generala pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului au fost inchise temporar, in urma controalelor efectuate in ultima saptamana la centrele rezidentiale din judetul Harghita. Potrivit…

- Acțiunile echipelor mixte alcatuite de prefectul de Timiș pentru a controla centrele de batrani, de bolnavi și de copii din județ s-au terminat in doua zi de controale. Au mai fost inchise doua centre: Casa de tip familial „Sf. Arhanghel Mihail” din Jimbolia și centrul de plasament al Directiei Generale…

- Baimarenii au inceput sa reclame faptul ca pe strazile din Baia Mare au reaparut cerșetorii. Unii dintre ei chiar sunt agresivi daca nu le dai un leu sau altceva. Zilele trecute Poliția Locala a municipiului a desfașurat o acțiune comuna cu Poliția Municipiului, Direcția de Asistența Sociala, Direcția…

- Conducerea Universitatii de Stiintele Vietii “Regele Mihai I” din Timisoara le pregateste un eveniment grandios absolventilor celor sase facultati. Ceremonia de absolvire va avea loc vineri, 23 iunie, in Parcul Rozelor, invitat special fiind secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. 800 de…

- Specialiști din peste 30 de țari, participanți la conferința internaționala in domeniul științelor vieții organizata de USV Timișoara. Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara organizeaza, in perioada 25 - 26 mai, cea de-a șasea ediție a Conferinței internaționale ”Multidisciplinary…

- Fenomenul consumului de droguri afecteaza din pacate tot mai mulți copii, iar cei cu masura de protecție speciala nu fac excepție. Drept pentru care Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Dambovița a gazduit, pe 17 mai 2023, o intalnire informativa cu reprezentanți ai Centrului…