- CSM Volei Alba Blaj s-a calificat la turneul Final Four al Cupei Romaniei la volei feminin, duminica, dupa ce a invins-o pe CS "U" NTT Data Cluj cu scorul de 3-0 (25-14, 25-15, 25-7), pe teren propriu, in sferturile de finala ale competitiei. Biank Busa (13 puncte) si Maja Aleksic (12)…

- Capitanul Craiovei, Laurentiu Lica, a declarat la finalul jocului cu Gloria Buzau ca echipa avea nevoie ca de aer de o victorie, mai ales ca ultimele rezultate nu erau satisfacatoare. Totodata, acesta a punctat si faptul ca toti jucatorii au fost extrem de motivati, deoarece isi doreau o participare…

- CS Dinamo si CSM Targoviste s-au calificat, sambata, la turneul Final Four al Cupei Romaniei la volei feminin, gratie victoriilor reusite in sferturile de finala. CS Dinamo Bucuresti a dispus de CSM Lugoj cu scorul de 3-0 (25-17, 25-14, 25-13), condusa de Ariana Pirv, cu 20 puncte.…

- Handbal Club Dobrogea Sud a reusit, sambata seara, o performanta foarte buna prin calificarea in Final Four-ul Cupei Romaniei. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic a jucat pe terenul CSM-ului Alexandria, echipa aflata in Divizia A. Constantenii nu au avut nicio emotie in privinta victoriei si, dupa…

- Echipa masculina de handball HC Dobrogea Sud Constanta, vicecampioana Romaniei din sezonul trecut al Ligii Nationale, s a calificat astazi in turneul Final Four al Cupei Romaniei.Trupa de pe litoral a intalnit in sferturi, in deplasare, CSM Alexandria, echipa din esalonul secund, Divizia A, de care…

- Campioana Romaniei și deținatoarea eventului național, Volei Alba Blaj va susține trei jocuri in 8 zile, in competiții diferite, dupa acest interval de timp urmand sa se intre in vacanța competiționala. Primul dintre acestea se disputa sambata, 14 decembrie, de la ora 18.00, in Sala “Timotei Cipariu”,…

- Runda cu numarul opt a seriei A a Divizei A de handbal masculin programeaza pentru CSU Suceava o deplasare de pomina, la Targoviște. In tur meciul a fost la o ora speciala, din cauza distanței dintre dambovițeni pana in Bucovina, acum se pare ca fostele fuse orare s-au modificat pentru ca meciul CSS…

- CSM Volei Alba Blaj a invins-o pe CS Rapid Bucuresti cu 3-0 (25-14, 25-15, 25-15), sambata, in deplasare, in mai putin de o ora, in etapa a sasea a Diviziei A1 la volei feminin. CSU Belor Galati a intrecut-o in deplasare pe CSO Voluntari 2005 cu 3-0 (25-20, 25-16, 25-20). In cel mai important meci al…