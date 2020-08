Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Cluj nu mai are voie sa posteze pe Instagram sau pe Facebook fotografii cu cele doua fiice ale sale fara acordul fostului soț. Instanta i-a dat castig de cauza tatalui, suparat ca fosta sotie si actualul ei iubit posteaza pe social media fotografii si filmulete cu fetele, scrie Mediafax.Citește…

- Cu 1,24 de milioane de abonați pe YouTube , peste 34.200 de like-uri pe Facebook și peste 5000 de urmaritori pe Instagram , „Howl Of A Dog” ne arata ca social media poate sa fie un teren deosebit de fertil pentru faptele bune. Proiectul „Howl Of A Dog” este unul cu adevarat deosebit, care nu are cum…

- Larisa și Alin Oprea sunt la un pas de divorț, insa desparțirea celor doi dupa 23 de ani de casnicie nu se va petrece nici pe departe pe cale amiabila, ci cei doi vor ajunge la tribunal. Alin Oprea nu dorește ca Larisa sa-i mai poarte numele dupa divorț și din acest motiv cei doi nu au reușit sa divorțeze…

- Larisa si Alin Oprea sunt in plin proces de divort. Cu toate ca cei doi hotarasera sa se desparta la notar, pe cale amiabila, iata ca lucrurile au luat o intorsatura neașteptata, dat fiind ca nu s-au ințeles in privința numelui, prin urmare vor ajunge in instanta. Sotia artistului de la Talisman a facut…

- Simona Gherghe a decis sa vorbeasca despre cea mai grea perioada din viața sa. Fosta prezentatoare a emisiunii Acces Direct, de la Antena 1, a marturisit ca nu putea sa aiba copii, iar lupta sa pentru a deveni mama a fost una crancena. Simona Gherghe are astazi doi copii, o fetița și un baiețel, insa…

- Dupa o casnicie de 22 de ani, actrița Anca Țurcașiu a divorțat de medicul Cristian Georgescu, iar nașul lor, Cristian Țanțareanu, a oferit mai mute detalii. Anunțul divorțului a fost facut chiar de Anca Țurcașiu, pe pagina ei de Facebook, unde l-a numit pe fostul ei soț sufletul ei pereche. Cristian…

- The North Face este primul mare brand care boicoteaza Facebook dupa incidentele recente in care a fost implicata cea mai populara rețea de socializare online din lume. Compania a anunțat ca a oprit achizițiile de publicitate pe Facebook in SUA și a suspendat campaniile pe Instagram, o platforma deținuta…