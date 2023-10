Stiri pe aceeasi tema

- Premiul Nobel pentru Literatura a fost atribuit in 2023 scriitorului norvegian Jon Fosse.Site-urile de pariuri online il dadeau pe norvegianul Jon Fosse, recent nominalizat la International Booker Prize, cu toate sansele sa castige.

- Premiul Nobel pentru Literatura 2023 va fi anunțat astazi la sediul Academiei, in Stockholm, și online. Mircea Cartarescu se afla și in acest an printre... The post Cartarescu, din nou printre cei mai bine cotați scriitori pentru Nobelul in literatura. Azi vom afla caștigatorul appeared first on Special…

- Cel mai prestigios premiu literar va fi decernat joi, la ora 14.00. Site-urile de pariuri online mizeaza pe norvegianul Jon Fosse, pe kenyanul Ngugi Wa Thiong'o si pe chinezul Can Xue. Dar asteapta la rand si Salman Rushdie si Mircea Cartarescu, scrie Bruno Corty de la Le Figaro, citat de news.ro.In…

- In fiecare an, jurnalistul suedez Carsten Palmer Schale prezice cine va caștiga premiul Nobel pentru literatura. In urma cu doi ani, Carsten a fost primul suedez care a prezis corect ca laureatul Nobel pentru literatura va fi scriitorul tanzanian Abdulrazak Gurnah.

- Premiul Nobel pentru Literatura, care va fi decernat joi, ar putea reveni unui scriitor care se pronunta pentru libertatea de exprimare, potrivit expertilor, scrie AFP, potrivit news.ro.Numele scriitoarei ruse si opozanta a Kremlinului, Ludmila Ulitkaia, cu romanele sale epice in traditia lui Steinbeck,…

- Evaluare Nationala 2024/ 25 iunie – proba de Limba si literatura romana, 27 iunie – proba la Matematica Calendarul Evaluarii Nationale de anul viitor a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Potrivit ordinului de ministru al Educatiei, inscrierea la Evaluarea Nationala va avea loc in perioada…

- Rusia si Belarus au fost invitate din nou la gala Premiilor Nobel de la Stockholm, dupa ce in 2022 au fost lasate pe dinafara din cauza razboiului din Ucraina, afirma Fundatia Nobel. Si Iranul a fost invitat din nou la evenimentul din Capitala Suediei, dupa ce nu i s-a permis participarea anul trecut,…

- Ministerul Educatiei a facut publice, marti, proiectele de calendar privind examenele de Evaluare Nationala si Bacalaureat de anul viitor. Potrivit informatiilor din proiecte publicate pe pagina de Facebook a Ministerului Educatiei, Evaluarea Nationala pentru elevii de clasa a VIII-a ar urma sa inceapa…