- Boris Johnson, a fluturat joi seara sutele de pagini ale acordului comercial post-Brexit incheiat cu cateva ore inainte cu Uniunea Europeana ca un "cadou" de Craciun pentru britanici, noteaza AFP."In seara asta de Ajun, am un mic cadou pentru cei care cautau sa citeasca ceva in toropeala de dupa masa…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a fluturat joi seara sutele de pagini ale acordului comercial post-Brexit incheiat cu cateva ore inainte cu Uniunea Europeana ca un "cadou" de Craciun pentru britanici, noteaza AFP. I would like to wish everyone a very Merry Christmas. pic.twitter.com/DofRkb4Ivc—…

- Regatul Unit a reușit sa ajunga la acord istoric pentru viitoarea relația comerciala cu Uniunea Europeana, in Ajunul Craciunului, cu doar cateva zile inainte de finalul perioadei de tranziție, relateaza Reuters și AFP. Unde se pot vaccina romanii anti-covid. A fost publicata lista centrelor …

- Negocierile comerciale intre Londra si Bruxelles continuau joi, dupa o noapte de discutii, intarziiind anuntarea unui acord post-Brexit istoric in Ajunul Craciunului si cu o saptamana inainte de divortul definitiv intre Regatul Unit si Uniunea Europeana, relateaza AFP, potrivit news.ro.Presedinta…

- Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Eric Mamer, a anuntat ca discutiile finale asupra convenirii unui acord comercial post-Brexit, pe care Londra si Bruxelles-ul sunt aproape de a-l incheia, vor continua "in timpul noptii", informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Munca va continua toata…

- Prim-ministrul Regatului Unit, Boris Johnson, se va deplasa la Bruxelles in cursul acestei saptamani pentru a se intalni cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in contextul unui nou blocaj in ce privește negocierile pentru un acord comercial post-Brexit, a anunțat Downing Street Nr.…

- Premierul britanic Boris Johnson a suferit luni o infrangere dura in Camera Lorzilor (camera superioara a parlamentului) in privinta legii asupra pietei interne, act normativ ce i-ar permite sefului executivului de la Londra puterea de a anula o prevedere din Acordul de retragere din Uniunea Europeana,…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sambata sa "lucreze intens" pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citand serviciile de presa ale celor doi oficiali. In cursul unei videoconferinte, cei…