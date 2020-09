Confruntat cu o fronda in propria sa tabara, prim-ministrul britanic Boris Johnson a invocat luni apararea integritatii Regatului Unit pentru a apara controversatul sau proiect de lege care revine asupra unor angajamente asumate in cadrul acordului de Brexit, relateaza AFP.



In fata Camerei Comunelor, seful guvernului conservator a spus ca textul propus este "esential pentru mentinerea integritatii politice si economice a Regatului Unit".



Boris Johnson a acuzat Uniunea Europeana ca ameninta sa creeze "o frontiera vamala in propria noastra tara" intre Marea Britanie si provincia…