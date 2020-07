Stiri pe aceeasi tema

- Johnny Depp este un dependent de droguri cu porniri violente si un misogin care si-a atacat sotia si care foloseste cuvinte grele atunci cand vorbeste despre femei, conform pledoariei finale a avocatului apararii Sasha Wass, sustinuta luni in fata unei instante londoneze unde se judeca procesul in…

- David Sherborne, avocatul lui Johnny Depp in procesul intentat ziarului britanic The Sun, care a publicat in urma cu doi ani un articol in care era sustinut ca actorul si-a batut sotia, a declarat marti, in fata Inaltei Curti din Londra, la pledoaria finala, ca materialul respectiv a fost „partinitor”…

- Actrita Amber Heard a recunoscut, in a doua zi de audieri in procesul intentat de fostul ei sot, Johnny Depp, ziarului The Sun pentru defaimare, ca l-a lovit pe actor pentru a o apara pe sora ei.La Inalta Curte din Londra, Heard a spus marti ca l-a lovit cu pumnul pe Depp pentru ca se temea…

- Actrita americana Amber Heard a afirmat luni in fata unei instante din Londra ca fostul ei sot, Johnny Depp, a amenintat-o ca o omoara, declaratie facuta in cadrul unei depozitii in calitate de martor in procesul intentat de actor unui tabloid britanic, transmite Reuters. Johnny Depp a…

- Actritele Vanessa Paradis si Winona Ryder, foste iubite ale lui Johnny Depp, au sustinut in fata Inaltei Curti de la Londra ca acuzatiile aduse lui de fosta sotie, Amber Heard, si de tabloidul The Sun sunt false si nu reflecta persoana pe care ele o cunosc, potrivit Reuters.Depp, in varsta…

- Johnny Depp si-a acuzat marti fosta sotie, actrita Amber Heard, de relatii extraconjugale si a respins afirmatiile prin care aceasta l-a acuzat de agresiuni ca fiind neadevarate, in cadrul primei infatisari din procesul intentat de actorul american impotriva unui tabloid britanic, informeaza Reuters,…

- Procesul in care actrita Amber Heard susține ca a fost batuta de Johnny Depp pe vremea cand formau un cuplu s-a reluat, marți, la Londra. Cei doi s-au prezentat la Curtea de Justiție insoțiți de martori, avocați și garzi personale. Johnny Depp, in varsta de 57 de ani, a dat in judecata compania…

- Vedeta de la Hollywood Johnny Depp si-a acuzat marti fosta sotie, actrita Amber Heard, de relatii extraconjugale si a respins afirmatiile prin care aceasta l-a acuzat de agresiuni ca fiind neadevarate, in cadrul primei infatisari din procesul intentat de actorul american impotriva unui tabloid britanic,…