John Malkovich îl va interpreta pe Sergiu Celibidache în filmul biografic ”Cravata Galbenă” Starul Hollywoodului, John Malkovich il va interpreta pe Sergiu Celibidache in ”Cravata Galbena” (The Yellow Tie), un film dedicat legendarului dirijor roman. Povestea de viața a geniului Sergiu Celibidache, cel mai tanar dirijor din istoria Ochestrei Filarmonice din Berlin, unul dintre cei mai controversați dirijori din istoria muzicii, considerat unul dintre marii vizionari ai muzicii clasice a secolului XX. Filmarile vor incepe la București, in primavara anului viitor, producatorii filmului fiind Adela Vrinceanu Celebidachi, Cristina Dobritoiu, Titi Radoaie si James Olivier. John Malkovich… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

