Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima oara in istoria filmului romanesc, un actor internațional, nominalizat la Oscar, va interpreta rolul unei personalitați romanești. John Malkovich, nominalizat de doua ori la premiile Oscar, il va juca pe Sergiu Celibidache, marele dirijor roman, in coproducția romano-britanica Cravata Galbena.…

