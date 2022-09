John Legend a lansat albumul dublu Legend

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat pana acum in Ucraina un numar de 3.500 de rachete „inteligente” sau de croaziera, conform ministerului Apararii de la Kiev. Numarul mare de explozii provocate de bombardamentele din ultimele 6 luni provoaca deja poluarea mediului inconjurator și vor avea impact pe termen lung asupra climei…

- NAV a lansat single-ul “Wrong Decisions”. Artistul canadian continua sa creeze hype in jurul urmatoarei sale lucrari, „Demons Protected By Angels”. A inceput cu lansarea piesei „Never Sleep” cu Lil Baby și Travis Scott. Cu toate acestea, Nav le-a oferit fanilor astazi un nou single care dezvaluie mai…

- John Legend prezinta publicului single-ul “All She Wanna Do”, in colaborare cu Saweetie si ofera publicului informatii despre cel de-al optulea material discografic, care va aparea pe 9 septembrie 2022. John Legend incepe etapa a doua a aclamatului sau show din Las Vegas Residency – Love in Las Vegas…

- Beyonce, numarul 1 in topuri. Iata cum a sarbatorit in New York! In urma cu mai bine de o saptamana, Beyonce și-a lansat cel mai nou album: Renaisannce. Al șaptelea material discografic lansat ca artist solo. Așa cum era de așteptat, albumul a ajuns rapid numarul 1 in topuri. Weekend-ul trecut, Queen…

- Timp de doua zile, Ramona Olaru a lipsit de la Neatza cu Razvan și Dani, deoarece a fost prezenta la filmarile „Splash! Vedete la apa!”. Ei bine, acum s-a intors cu forțe proaspete și cum ne-a obișnuit deja, a și spus gluma zilei.

- Imagine Dragons a lansat albumul dublu “Mercury Acts 1 & 2″. Cu epopeea de 32 de piese, grupul face cea mai indrazneața declarație artistica de pana acum. Produs executiv de Rick Rubin, albumul dublu include hiturile „Enemy”, „Bones” și „Sharks” și se extinde pe „Mercury — Act 1″ din 2021. In timp ce…

Beyonce a lansat, marti, "Break my soul", primul single de pe noul ei album. Cantareata a scris simplu pe Twitter si Instagram: "6. Break My Soul midnight ET".

- Calum Scott a lansat albumul “Bridges”. Acesta este al doilea proiect al lui Calum Scott, fiind cea mai sincera și captivanta lucrare de pana acum a cantarețului/compozitorului care a vandut mai multe discuri de platina. Intr-o evoluție dinamica a albumului sau de debut “Only Human” – o lansare din…