- Omul lui Joe Biden vine la București, la Summitul Initiativei celor Trei Mari: Ce spune Ambasada SUA in RomaniaStatele Unite ale Americii isi reafirma sprijinul de neclintit fata de obiectivele Initiativei celor Trei Mari, subliniind disponibilitatea de a colabora indeaproape cu tarile partenere…

- Premierul Ucrainei, Denis Șmihal, a declarat vineri seara, 18 august, la Digi24, ca președintele Volodimir Zelenski urmeaza sa faca o vizita in Romania, fara sa ofere alte detalii.„Romania este partenerul nostru foarte de incredere și unul excelent. Asadar, sunt sigur ca presedintele Zelenski va vizita…

- UDMR și-a schimbat purtatorul de cuvant. Csoma Botond, liderul grupului parlamentar al UDMR din Camera Deputatilor, ocupa aceasta funcție incepand de miercuri. „Kelemen Hunor, presedintele UDMR, i-a incredintat rolul de purtator de cuvant lui Csoma Botond, liderului grupului parlamentar al UDMR din…

- Procurorul general al SUA face un anunț prin care aprofundeaza ancheta asupra fiului lui Joe Biden inainte de alegerile din 2024, noteaza The Guardian. Procurorul general al SUA, Merrick Garland, a șocat politica americana cand a anunțat ca va numi un consilier special in ancheta Hunter Biden, punand…

- Summit-ul Inițiativei celor Trei Mari va avea o noua reuniune la București, in ziua de 6 septembrie 2023, sub patronajul președintelui Iohannis, iar invitat special la acest eveniment ar putea fi președintele Ucrainei, Volodimir Zelenki, care s-ar afla, astfel, pentru prima data in Romania. Summit-ul…

- Trupa Coldplay va sustine un al doilea concert in Romania, la 13 iunie 2024, tot pe Arena Nationala. Primul concert va avea loc la 12 iunie, tot pe Arena Nationala, potrivit news.ro."Datorita cererii incredibile, a doua data a turneului mondial Music Of The Spheres a fost adaugata pe 13 IUNIE la…

- Observator la Summitul NATO de la Vilnius (11-12 iulie), important pentru Romania, in contextul razboiului de la granite, dar si pentru aderarea Suediei si securitatea Republicii Moldova si a Ucrainei.

- Forțele ucrainene au "procedat intr-un mod foarte precis și bine organizat pana acum" in razboiul impotriva Rusiei, a declarat marți, 4 iulie, cancelarul german Olaf Scholz, potrivit CNN.In cadrul unei conferințe de presa comune cu premierul roman Marcel Ciolacu, Scholz a spus ca "nu s-a așteptat niciodata…