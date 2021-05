Stiri pe aceeasi tema

- William Shakespeare, primul barbat din lume care a primit vaccinul anti-COVID-19, a murit la varsta de 81 de ani. Decesul sau nu are insa nicio legatura cu vaccinul. Imaginea sa, precum si cea a lui Margaret Keenan, de 91 de ani- prima femeie din lume care a fost vaccinata- au aparut in ziarele si pe...…

- Renumitul dirijor Razvan Metea a murit la 43 de ani, fiind infectat cu coronavirus. Acesta a dezvoltat o forma severa a bolii. Dirijorul din Cluj-Napoca a stat mai multe saptamani la terapie intensiva. Razvan Metea a stat in coma. Medicii spun ca decesul a venit in urma complicațiilor aparute. Razvan…

- Cantarețul de muzica populara George Finiș a murit in aceasta dimineața la Spitalul Județean Suceava. Era internat cu o forma grava de COVID-19. George Finiș a murit din cauza COVID-19. Cantarețul de muzica populara se afla in spital din februarie Interpretul, vestit in zona Sucevei, in varsta de 61…

- George Finis a murit, in aceasta dimineata, la Spitalul Judetean Suceava. Artistul, unul dintre cei mai cunoscuti interpreti de muzica populara din judetul Suceava, fusese confirmat cu COVID-19, dar a ales sa se trateze acasa timp de 7 zile.

- Nelu Ploiesteanu, unul dintre cei mai cunoscuti interpreti de muzica lautareasca, a murit, în noaptea de 1 spre 2 aprilie, la vârsta de 70 de ani. Era internat în sectia de terapie intensiva a Spitalului Floreasca din 18 martie cu o forma grava…

- Interpretul de muzica lautareasca Nelu Ploieșteanu a murit azi-noapte. Acesta era infectat cu noul coronavirus și era internat in stare grava, la terapie intensiva, la Spitalul Floreasca, de la jumatatea lunii martie. Era intubat.

- In perioada 22-28 februarie s-au inregistrat 169 de cazuri letale cauzate de coronavurus. Zilnic au fost inregistrate cate 24-25 de decese, iar pe 26 februarie au fost anunțați 28 de morți, cel mai mare numar inregistrat intr-o singura zi de la inceputul pandemiei in R. Moldova. Numarul total al…

- Un bucureștean in varsta de 58 de ani a reușit sa invinga cancerul, dar inainte sa fie externat, a fost infectat cu noul coronavirus. Barbatul a murit de COVID-19 in prima zi din 2021. Diagnosticat cu cancer agresiv de limfom la inceputul pandemiei de COVID-19, barbatul a urmat tip de 9 luni o schema…