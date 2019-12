Stiri pe aceeasi tema

- Unii dintre cei mai iubiți muzicieni austrieci, membrii orchestrei Johann Strauss Ensemble sub bagheta dirijorului Russel McGregor, ii invita iubitorii de muzica clasica din Buzau la concertul aniversar „Vienna Crystal Christmas”. Evenimentul, organizat de Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” sub…

- Celebra orchestra vieneza Johann Strauss Ensemble, aflata sub bagheta dirijorului Russel McGregor, va concerta la Buzau, in Sala Sporturilor pe 19 decembrie. Orchestra din Viena se afla in Romania in cadrul turneului „Vienna Crystal Christmas”. Invitațiile vor fi distribuite sambata 14 decembrie 2019…

- De 15 ani, iubitorii de muzica clasica din Romania pașesc in atmosfera sarbatorilor de iarna pe ritmurile fermecatoare ale valsurilor vieneze, in interpretarea faimoasei orchestre Johann Strauss Ensemble, condusa de charismaticul dirijor Russel McGregor. Tradiția continua, și in acest an, iar noul concert…

- Centrul Cultural „Alexandru Marghioman”, Primaria municipiului Buzau, cu sprijinul Consiliului Județean Buzau, organizeaza cea de-a V-a ediție a spectacolului „Armonii de Toamna”, ce va avea loc marți, 29 octombrie, orele 18.30, la Sala Mare a Consiliului Județean Buzau. Spectacolul, numit sugestiv…

- Sambata, 19 octombrie, la Filarmonica de Stat ”Banatul” din Timișoara se deschide sezonul de toamna de Stand Up Comedy cu show-ul de excepție “amUmor!” a lui Dan Badea și continua cu Marea Adunare a Partidului Comediantilor Romani, care va avea loc in 9 noiembrie, la Sala Sporturilor…

- Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” organizeaza evenimentul de creatie contemporana „Arta printre blocuri”, aflat la a V-a editie. Vernisajul va avea loc vineri 11 octombrie 2019, orele 17.30, la Felinare.