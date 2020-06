Stiri pe aceeasi tema

- BUCURESTI, 24 iun – Sputnik, Doina Crainic. Germania a anunțat pe 23 iunie introducerea unei carantine locala in legatura cu noul coronavirus dupa apariția unui focar intr-un mare abator, unde au fost depistate peste 1.500 de cazuri de infectare. „Vom reintroduce carantina in intreg districtul…

- Romanii au impanzit Europa, iar acest fapt devenit clișeu e valabil și la fotbal. Avem jucatori peste tot pe continent, ceva mai puțini ca altadata in ligile de top, dar ramanem inca bine reprezentați in campionatele relevante. Deschiderile treptate au ajuns la un punct maxim, iar in acest weekend chiar…

- Romania nu a inregistrat prea multe cazuri de infecție cu SARS-COV-2, comparativ cu alte tari. Cu toate acestea nu se situeaza in prima parte a topului celor mai sigure tari in pandemie, conform unui studiu citat de revista Forbes, noteaza Mediafax. ​Romania ocupa pozitia 30 in topul celor mai sigure…

- Proprietarii mall-urilor cer Guvernului redeschiderea acestora, intrucat pierderile financiare inregistrate in urma masurilor luate in timpul pandemiei de COVID-19 sunt enorme, iar zeci de mii de angajați au de suferit ca urmare. Noua proprietari de centre comerciale din București și 24 de orașe regionale…

- Noua proprietari de centre comerciale din București și 24 orașe regionale, care dețin in total un numar de 52 proiecte cu peste 4.600 chiriași, solicita Guvernului, printr-o scrisoare deschisa, redeschiderea centrelor comerciale de mari dimensiuni, anunța CBRE, companie de consultanța imobiliara. „Numai…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air lanseaza cinci noi zboruri, din Romania, Ungaria, Polonia si Bulgaria spre Abu Dhabi, cu conditia reluarii activitatilor de aviatie in aceste tari, conform unui comunicat remis, duminica, stiripesurse.ro Zborurile vor conecta capitala Emiratelor Arabe Unite cu Budapesta…

- Coronavirus in Europa. Unele țari europene au anunțat planuri de relaxare a restricțiilor impuse la nivel social, al transportului și calatoriei peste granița, de la mijlocul lunii martiei, intr-o tentativa de a opri raspandirea noului coronavirus , relateaza Reuters, citata de HotNews.ro. Iata ce pași…

- Cand nu se mai gaseau maști in farmacii sau online, eu aveam cateva de tip FFP1 in dulapul cu medicamente. Nu le cumparasem de teama pandemiei, ci pentru zilele in care dadeam cu aspiratorul prin casa, ca sa nu inhalez praf și par de pisica. Dupa ce au aparut primele cazuri de coronavirus in București,…