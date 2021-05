Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Joe Biden a prezentat vineri primul sau proiect de buget pentru 2022, totalizand 6.000 de miliarde de dolari cheltuieli, cu ambitia de a ''reinventa'' economia americana si cu riscul de a ridica datoria SUA la un nivel record, relateaza AFP. Tinand cont…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, va propune un buget de 6.000 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2022, acesta fiind cel mai mare nivel al alocarilor de fonduri federale de dupa al II-lea Razboi Mondial, cu un de...

- Presedintele american, Joe Biden, se pregateste sa prezinte un proiect al unui buget federal de chetuieli in valoare de 6.000 de miliarde de dolari (4.925 de miliarde de euro), dezvaluie The New York Times (NYT) joi, cu o zi inainte ca administratia sa prezente oficial bugetul, relateaza Reuters.…

- Pachetul de investitii in infrastructura in valoare de 2.000 de miliarde de dolari al presedintelui Joe Biden include 300 de miliarde de dolari pentru a stimula sectorul manufacturier din SUA, inclusiv 50 de miliarde de dolari pentru productia si cercetarea semiconductorilor, a anuntat, luni, Casa…

- Pachetul de masuri al administrației democrate prevede alocarea de bani pentru reconstruirea șoselelor, a podurilor, pentru modernizarea rețelei electrice și cea de Internet, pentru combaterea schimbarilor climatice, pentru creșterea competitivitații in raport cu China, dar și pentru reducerea inegalitaților.…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a prezentat, miercuri seara, un plan de reconstruire a infrastructurii si de creare de locuri de munca in valoare de 2.000 de miliarde de dolari, pentru stimularea cresterii economice, pentru investitii in tehnologii inovatoare si intensificarea competitivitatii.…

- Acest rating ”are la baza institutii (americane) solide, o economie diversificata si rezilienta, o mare flexibilitate a politicii monetare si statutul sau de emitent al primei monede de rezerva din lume”, a preciat intr-un comunicat, marti, agentia, care releva ca ”datoria publica si deficitele publice…

- Presedintele american Joe Biden a salutat adoptarea de catre Senat a planului sau de salvare a țarii, in valoare de 1.900 miliarde de dolari. Joe Biden a spus SUA “au nevoie disperata” de el pentru a iesi din criza produsa de pandemia de coronavirus, relateaza agentiile internationale de presa. “Am…