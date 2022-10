Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden s-a adresat miercuri, in timpul unui discurs, unei parlamentare americane decedate, ceea ce a generat numeroase intrebari din partea presei la conferinta de presa saptamanala a purtatoarei de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, relateaza AFP.

- Presedintele american Joe Biden il va primi pe omologul sau francez Emmanuel Macron pe 1 decembrie la Casa Alba in cadrul unei vizite de stat, a anuntat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre luni, relateaza AFP. "Aceasta vizita va afirma profunzimea si vigoarea relatiei dintre Statele…

- Presedintele american Joe Biden a fost testat miercuri din nou pozitiv la COVID-19, a transmis prin intermediul Casei Albe medicul sau, Kevin O'Connor, relateaza Reuters, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele american Joe Biden va anunta sambata un ajutor de 1 miliard de dolari pentru ameliorarea securitatii alimentare in Orientul Mijlociu si in Africa de Nord, amenintata dupa invazia rusa in Ucraina, a anuntat un responsabil al Casei Albe, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Presedintele american Joe Biden doreste sa ''recalibreze'' relatiile SUA cu Arabia Saudita, nu sa le rupa, si va discuta cu printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman despre drepturile omului si petrol, a declarat principalul consilier politic si militar al Casei Albe, Jake Sullivan, vorbind presei…

- Biden vrea sa-i convinga pe arabi. Președintele SUA este intr-un turneu in Orientul Mijlociu, iar punctul cel mai important al vizitei va fi in Arabia Saudita. Planul lui Joe Biden include negocieri cu Arabia Saudita pentru a crește producția de petrol, in așa fel incat cererea de pe piața sa fie satisfacuta,…

