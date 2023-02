Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden va incerca marti, in fata Congresului, sa le spuna americanilor ca, in ciuda tuturor vicisitudinilor, ramane cea mai buna optiune a lor, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele Joe Biden i-a reamintit joi regelui Abdullah al II-lea al Iordaniei, aflat in vizita la Washington, angajamentul sau fata de statu-quoul privind Esplanada Moscheilor din Ierusalim, a informat Casa Alba, transmite AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Nu este nimic condamnabil in a evita sa iesi in arena cu discursuri spectaculoase, cu conditia sa faci ceea ce trebuie - si cat trebuie - in chestiunile cu adevarat importante. Ceea ce ne duce la subiectul numarul unu din lista de teme enuntate de presedinte (si, in fond, subiectul numarul unu din orice…

- Președintele Joe Biden, 80 de ani urmeaza sa susțina discursul anual privind starea Uniunii in fața Congresului SUA pe 7 februarie, informaza CNN . Președintele Camerei, Kevin McCarthy, l-a invitat pe președinte sa susțina discursul anual pe 7 februarie, iar Casa Alba a declarat ca Biden a acceptat…

- "Avocatii au descoperit printre documentele personale si politice un numar mic de documente suplimentare ale administratiei Obama-Biden care erau marcate ca fiind clasificate", a declarat intr-un comunicat Richard Sauber, consilier special al presedintelui Biden. "Toate aceste documente, cu exceptia…

- Președintele american Joe Biden, vorbind miercuri la o conferința de presa comuna cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Alba, a greșit inca o data, nepronunțand corect cuvantul ucrainean. Discursul a fost difuzat pe site-ul Casei Albe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele Joe Biden va gazdui miercuri un grup restrans de lideri pentru a discuta despre alegerile din 2023 in Africa și despre democrație, in cadrul summitului dintre SUA și Africa de saptamana aceasta, a declarat luni consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, anunța…

- Presedintele Joe Biden a propus o schimbare majora a calendarului primarelor Partidului Democrat, care ar intari influenta votului afro-american in alegerea candidatului la Casa Alba, noteaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…