Stiri pe aceeasi tema

- O eleva de 11 ani, supravietuitoare a masacrului de la scoala din Uvalde, Texas, a spus ca s-a uns cu sange si s-a prefacut moarta pentru a scapa de atacatorul care i-a ucis colegii si profesorii, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Politia a luat o "decizie proasta" neintrand rapid in scoala din Uvalde (statul american Texas), unde intr-o clasa se baricadase un atacator care a comis acolo un masacru, a afirmat vineri Steven McCraw, director al Departamentului securitatii publice din Texas, citat de AFP. Fii la curent…

- Sotul uneia dintre profesoarele ucise in masacrul de marti dintr-o scoala din Texas, in timpul caruia au murit de asemenea 19 copii si o alta profesoara, a decedat joi "de durere", au anuntat membrii familiei sale, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele Joe Biden a declarat, miercuri seara, ca se va deplasa in Uvalde, Texas, in viitorul apropiat pentru a se intalni cu familiile celor 19 copii si doi profesori ucisi in timpul unui oribil schimb de focuri de arma in scoala, transmite CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Salvador Ramos, autorul atacului mortal de la scoala primara din Uvalde, Texas, i-ar fi trimis o serie de mesaje text infioratoare unei fete pe care a cunoscut-o online, in care descria cum tocmai isi impuscase bunica si urma sa "deschisa focul asupra unei scoli primare", relateaza CNN. Fii…

- Actorul Matthew McConaughey a facut apel la actiune pentru a stopa "epidemia atacurilor armate in SUA", dintre care ultimul a avut loc in orasul sau natal, localitatea texana Uvalde, unde marti au fost ucisi cu focuri de arma 19 copii si doi adulti, relateaza EFE. Fii la curent cu cele mai…

- Cel puțin 14 elevi au fost uciși și un profesor a decedat in urma in urma impușcaturilor de marți de la o școala primara din Texas, au declarat surse pentru ABC News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Sergio Mattarella, presedintele Italiei, le-a adus un omagiu victimelor pandemiei de COVID-19, vineri, la exact doi ani dupa ce imaginile terifiante ce prezentau un numar impresionant de sicrie depuse in fata clinicilor din orasul alpin Bergamo au fost difuzate de posturile de televiziune si au facut…