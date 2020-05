Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a afirmat miercuri ca va mentine la Ierusalim ambasada Statelor Unite in Israel daca va castiga alegerile din noiembrie, deplangand in acelasi timp decizia presedintelui Donald Trump de a transfera reprezentanta diplomatica de la Tel Aviv, noteaza AFP.…

- Hillary Clinton si-a anuntat sustinerea fata de candidatul democrat Joe Biden in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie si l-a atacat pe fostul sau rival, presedintele republican Donald Trump, relateaza AFP potrivit news.ro.”Vreau sa-mi adaug vocea tuturor celor care va sustin pentru a…

- ​Fostul secretar de stat american si candidatul democratilor la alegerile pezidentiale din 2016, Hillary Clinton, a declarat marti ca îl sustine pe fostul vicepresedinte Joe Biden în cursa pentru Casa Alba de anul acesta. „Avem nevoie de un lider precum Joe Biden”, a spus Clinton,…

- Donald Trump nu se ascunde si vrea sa poarte o campanie foarte agresiva impotriva lui Joe Biden, punandu-i la indoiala capacitatile intelectuale si acuzandu-l de coruptie, relateaza AFP, potrivit news.ro.Un reprezentant important al Senatului, fostul vicepresedinte al lui Barack Obama - "Sleepy…

- Joe Biden a realizat o spectaculoasa revenire in forta in cursa in vederea obtinerii investiturii democrate. pentru a-l infrunta pe Donald Trump, chiar daca rivalul sau Bernie Sanders a rezistat, ceea ce anunta o lupta indelungata si dura, relateaza AFP potrivit news.ro.Consolidat de o impresionanta…

- "Multumesc Colorado", a reactionat pe Twitter congresmanul, autoproclamat "socialist", care a castigat deja in fieful sau din Vermont la inceputul marii seri de "Super Tuesday".Marele favorit pana acum in cursa pentru nominalizare din tabara democrata este fostul vicepresedinte Joe Biden, care a castigat…

- "Super Tuesday" a inceput in SUA, unde 14 state voteaza pentru a-i departaja pe favoritul Bernie Sanders si fostul vicepresedinte Joe Biden, care are vant din pupa dupa ce si-a raliat tabara moderata in cursa pentru Casa Alba, relateaza AFP. "Super" ziua electorala de marti ar trebui sa permita sa se…