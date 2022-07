Joe Biden, testat din nou pozitiv la Covid-19

Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, 79 de ani, a fost din nou testat pozitiv pentru coronavirus, dupa patru teste consecutive negative, informeaza CNN . Liderul de la Washigton fost din nou testat pozitiv pentru Covid-19 sambata, 30 iulie, conform unei informari a medicului prezidențial Kevin O’Connor. Biden, care a contactat…

- Presedintele american Joe Biden a fost de doua ori testat negativ la COVID 19 dupa cinci zile de izolare si tratament contra acestei boli, a anuntat medicul sau, Kevin O 39;Connor, intr o scrisoare publicata miercuri de Casa Alba, scrie Agerpres. 39; 39;Ieri seara si din nou in aceasta dimineata el…

- Presedintele american, Joe Biden, a fost testat pozitiv la coronavirus, dar prezinta ”simptome foarte usoare”, a anuntat joi Casa Alba. Domnia sa va continua sa-si asume functiile la Casa Alba si a inceput tratamentul Paxlovid, tratamentul de la Pfizer contra Covid-19, a precizat purtatoarea sa de cuvant…

- Presedintele american Joe Biden a fost testat pozitiv covid-19 si prezinta "simptome foarte usoare", anunta Casa Alba, relateaza BBC News si The Associated Press. Joe Biden, in varsta de 79 de ani, a fost vaccinat complet impotriva covid-19 si apoi cu doua doze "booster". El urmeaza sa se izoleze la…

- Președintele american Joe Biden a fost testat pozitiv pentru COVID-19 și prezinta simptome foarte ușoare, a anunțat joi, 21 iulie, Casa Alba, potrivit Reuters.Liderul american va continua sa iși indeplineasca atribuțiile funcției și a inceput sa ia un tratament cu Paxlovid, a precizat purtatoarea sa…

- In aceasta dimineața, președintele Biden a fost testat pozitiv pentru COVID-19. El este complet vaccinat și prezinta simptome foarte ușoare. Președintele a inceput sa ia Paxlovid. In conformitate cu recomandarile CDC, acesta se va izola la Casa Alba și va continua sa iși indeplineasca pe deplin toate…

- Ana Beatrice (www.b1tv.ro) Președintele SUA, Joe Biden, a transmis sambata un mesaj catre companiile care dețin benzinarii in Statele Unite, cerandu-le sa scada prețul combustibililor la pompa. Liderul de la Casa Alba iși justifica cererea, subliniind ca este razboi și ca a crescut aprovizionarea inclusiv…

- Secretarul de stat Antony Blinken a fost testat pozitiv cu Covid-19 miercuri, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, intr-un comunicat.”Blinken a fost testat pozitiv pentru COVID-19 in aceasta dupa-amiaza printr-un test PCR. Secretarul este complet vaccinat impotriva…