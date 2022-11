Stiri pe aceeasi tema

- Liniile de comunicatie intre Statele Unite si China vor ramane deschise, pentru a evita conflictele, a declarat duminica presedintele american Joe Biden la summitul ASEAN (Asociatia Natiunilor din Sud-Estul Asiei) din Cambodgia.

- Presedintele american Joe Biden va participa la conferinta ONU privind schimbarile climatice (COP27), in Egipt, pe 11 noiembrie, a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, relateaza AFP, citata de Agerpres. Conferinta „se va baza pe eforturile considerabile pe care Statele Unite…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii (SUA) , Joe Biden, va participa la conferinta ONU privind schimbarile climatice (COP27), in Egipt, pe 11 noiembrie, a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre.Conferinta „se va baza pe eforturile considerabile pe care Statele Unite le-au…

- Presedintele american Joe Biden va primi marti vaccinul anti-COVID-19 adaptat pentru a combate varianta Omicron si i-a indemnat pe americani sa se vaccineze cu doza booster actualizata, a declarat duminica asistentul purtatorului de cuvant al Casei Albe, Kevin Munoz, relateaza agentia Reuters, preluata…

- Presedintele Joe Biden a afirmat ca trupele americane vor apara Taiwanul daca insula este invadata de China, o declaratie care ar urma sa provoace din nou furia Beijingului, relateaza Agerpres, citand AFP. Intrebat daca “americanii ar apara Taiwanul in cazul unei invazii chineze”, liderul american a…

- Beijingul a criticat afirmațiile facute duminica seara de președintele american, denuntand o ”grava incalcare” a promisiunilor diplomatice ale Washingtonului, transmite Reuters, citata de Agerpres.Intr-o conferința de presa, purtatoarea de cuvant a diplomației chineze, Mao Ning, a transmis luni ca China…

- Anuntul presedintelui american, Joe Biden, a fost facut la CBS, informeaza Agerpres , care preia AFP. Intrebat daca „americanii ar apara Taiwanul in cazul unei invazii chineze”, liderul american a raspuns la CBS: „Da, daca ar avea loc un atac fara precedent”. Ulterior, un purtator de cuvant al Casei…

- Este prea devreme pentru a spune daca recentele caștiguri obținute de Ucraina in estul țarii in detrimentul Rusiei reprezinta un punct de cotitura in razboi, a declarat marți un oficial occidental, sub rezerva anonimatului, pentru Reuters. „Este prea devreme pentru a spune daca acesta este un punct…