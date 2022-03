Stiri pe aceeasi tema

- UA și UE au anunțat vineri un acord major privind livrarea de gaze naturale lichefiate (GNL), in incercarea de a reduce dependența Europei de energia rusa. Acordul ar prevede ca SUA sa furnizeze UE cel puțin 15 miliarde de metri cubi suplimentari de GNL pana la sfarșitul anului, in parteneriat cu alte…

- Luni, Kremlinul a declarat ca discutiile de pace dintre Moscova si Kiev nu au produs deocamdata niciun progres major, si a cerut statelor care pot exercita o influenta asupra Ucrainei sa recurga la ea pentru a determina Kievul sa adopte o pozitie mai constructiva la negocieri, transmite Reuters…

- ”Este necesar sa putem mentine sanctiuni de durata”, a justificat duminica, la postul ARD, ministrul german de Externe Annalena Baerbock. ”Nu este de niciun folos daca in trei saptamani descoperrim ca mai avem doar cateva zile de electricitate in Germana si trebuie sa revenim asupra acestor sanctiuni”,…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sambata ca UE, impreuna cu Statele Unite și alți parteneri occidentali, intenționeaza sa impuna noi sancțiuni Rusiei pentru invadarea Ucrainei, inclusiv intreruperea mai multor banci rusești de la plațile interbancare SWIFT, noteaza Reuters.…

- Uniunea Europeana discuta cu Statele Unite și cu alți furnizori despre creșterea livrarilor de gaze catre Europa, pe fondul ingrijorarilor legate de aprovizionarea din Rusia, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters.

- Creșterea tensiunilor dintre Occident și Rusia cu privire la Ucraina a starnit ingrijorari cu privire la fluxurile de gaze rusești catre Europa, determinand Comisia Europeana și Statele Unite sa investigheze surse alternative. Intr-o declarație comuna, președintele Comisiei UE, Ursula von der Leyen,…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa investeasca zeci de miliarde de euro pentru a-si consolida industria de cipuri si pentru a-si dubla ponderea in productia globala la 20-, a declarat vineri comisarul pentru industrie, dupa ce deficit global aparut in perioada pandemiei a aratat riscurile de a se baza…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…