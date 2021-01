Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden intentioneaza sa reinnoiasca luni restrictiile de calatorie in SUA pentru persoanele care nu au cetatenie americana si care s-au deplasat recent in Marea Britanie, in Uniunea Europeana si Brazilia, informeaza AFP si dpa, citand informatii furnizate

- BRUXELLES, 31 dec - Sputnik. Portugalia va avea pe agenda, la președinția UE, pregatirea recuperarii post-COVID-19 si incheierea demersurilor care sa permita punerea in aplicare a Mecanismului de Rezilienta si Redresare. Nu trebuie uitat nici Brexitul care va crea probleme incepand de anul urmator…

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) prezinta pentru fiecare țara din Uniunea Europeana și pentru Marea Britanie, intr-un raport publicat in aceasta saptamana, o proiecție a modului in care va evolua epidemia de COVID-19. In Romania numarul cazurilor noi și al deceselor va crește,…

- Compania este acum in asteptarea aprobarilor emise de autoritatile cu rol de reglementare pe piata medicamentelor, informeaza DPA, potrivit Agerpres . A fost publicat noul model al declarației pe proprie raspundere pentru deplasarea pe timpul nopții "Autoritatile cu rol de reglementare analizeaza in…