Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden s-a angajat sa semneze o serie de ordine executive inca din prima zi a presedintiei sale, in timp ce fortele de ordine se mobilizeaza in Statele Unite in vederea prevenirii oricaror incidente violente cu prilejul ceremoniei de investire a presedintelui american de miercuri, 20 ianuarie, informeaza…

- Departamentul de Justiție al Statelor Unite a deschis peste 80 de procese penale in legatura cu Asaltul de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021, cand susținatorii lui Donald Trump au invadat complexul parlamentar, au vandalizat birouri și i-au atacat pe polițiști. Intr-un document judiciar al procurorilor…

- Mike Pompeo și-a anulat marți ultima sa calatorie în strainatate în funcția de secretar de stat al SUA, programata pentru aceasta saptamâna în Belgia, întrucât Donald Trump este amenințat de un rechizitoriu în Congres cu opt zile înainte de sfârșitul…

- Dupa ce au blocat paginile președintelui Donald Trump, cele mai mari rețele sociale se grabesc sa ștearga numeroase conturi și postari ale susținatorilor sai, pe care ii acuza ca au conținut periculos, ce indeamna la violențe, scriu AFP și Business Insider.Twitter a anuntat inca de luni ca a "suspendat…

- Evenimentul extern al saptamanii incheiate ieri a fost, desgur, buluceala de la Capitoliu, in urma careia democrația romaneasca a ajuns sa-i serveasca drept model democrației americane; daca la Washington nu s-ar fi lasat și cu decese, aș fi putut incadra evenimentele la categoria comedie bufa; pe scurt:…

- Dupa Twitter, reteaua de socializare Facebook a suspendat la randul sau temporar miercuri contul lui Donald Trump, la finalul unei zile de violente in Capitoliu, pe care sustinatorii presedintelui in exercitiu l-au luat cu asalt in incercarea de a impiedica certificarea victoriei lui Joe Biden in alegeri,…

- Washington DC, capitala federala a Statelor Unite, a mobilizat Garda Naționala pentru a ii asista pe polițiști daca va fi nevoie in timpul protestelor planuite de susținatorii lui Donald Trump inainte și in timpul procedurii de validare a victoriei lui Joe Biden in Congres, in data de 6 ianuarie, scrie…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, va anunta marti primele nume ale celor care vor face parte din viitoarea administratie de la Washington, a anuntat duminica Ron Klain, consilier apropiat al lui Biden, potrivit Reuters si AFP, relateaza Agerpres.''Veti vedea marti primele nume din cabinet.…