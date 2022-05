Joe Biden le cere șefilor serviciilor de informații să nu mai permită „scurgerea” de informații privind războiul din Ucraina Președintele american Joe Biden le-a transmis șefilor serviciilor de informații sa nu mai permita „scurgerea” de informații privind razboiul din Ucraina catre presa, scriu Politico și NBC. Cererea liderului de la Casa Alba vine dupa ce marile site-uri de știri americane au dezvaluit, folosind surse din domeniul apararii, ca Statele Unite au ajutat Ucraina cu informații care au condus la scufundarea crucișatorului Moskva, precum și la eliminarea mai multor generali ruși. Președintele Joe Biden a vorbit vineri cu oficiali de top ai serviciilor de informații și apararii, carora le-a subliniat cat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

