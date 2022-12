Joe Biden, în favoarea aderării Uniunii Africane la G20 Seful statului american urmeaza sa faca acest anunt in cadrul unui summit Statele Unite-Africa, care urmeaza sa se desfasoare timp de trei zile, incepand de marti, la Washington, in cursul caruia administratia Biden urmeaza sa-si exprime intentia de a se apropia de continentul african, pe care China si Rusia isi cultiva influenta. ”Este timpul ca Africa sa aiba mandate permanente la masa organizatiilor si initiativelor interntaionale”, subliniaza directorul executiv insarcinat cu Afaceri Africane in Consiliul Securitatii Nationale (NSC) al Casei Albe, Judd Devermont. ”Avem nevoie de mai multe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

